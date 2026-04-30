La Base Aeronaval “Almirante Cristóbal Colón” (antiguo Fuerte Sherman) en la provincia de Colón fue el lugar de la ceremonia de donación, bautizo e incorporación de dos embarcaciones interceptoras tipo Safe Boats al Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

La entrega de las dos embarcaciones se realizó por Kevin Cabrera, embajador de los Estados Unidos en Panamá.

Con esta entrega buscan reforzar las capacidades de interdicción marítima, patrullaje costero y lucha contra el narcotráfico en el Caribe panameño.

Las nuevas naves de alta velocidad y tecnología avanzada permitirán mejorar la respuesta operativa ante amenazas y actividades ilícitas en aguas nacionales, según las especificaciones técnicas de los donantes.

Las embarcaciones, tipo 41C, tienen un costo de 1.2 millones de dólares cada una y alcanzan una velocidad superior a los 55 nudos.

De acuerdo con el Departamento de Estado, durante los próximos tres años, en el marco de los programas de cooperación, se entregarán otras naves.

Las autoridades consideran que este equipamiento permitirá mejorar las operaciones marítimas y aumentar la capacidad de respuesta ante amenazas vinculadas al crimen organizado.

El acto contó con la participación del ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego; Jaime Fernández, jefe de la Policía Nacional; el gobernador de Colón, Julio Hernández, además de autoridades del Servicio Nacional Aeronaval y representantes diplomáticos de los Estados Unidos.