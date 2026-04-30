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Panamá

¡Renunció! Susan Castillo ya no dirigirá el departamento de comunicación en los Bomberos

Publicado 2026/04/30 15:30:00
  • Redacción
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Aseguró que fue una decisión importante, impulsada por una nueva oportunidad profesional que representa crecimiento y evolución.

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La periodista Susan Castillo señaló que presentó su renuncia como Directora de Relaciones Públicas y Prensa del Benemérito Cuerpo de Bomberos hace 15 días. 

En su cuenta de Instagram, Castillo informó que su renuncia fue presentada el pasado 15 de marzo de 2026. 

Escribió: "Presenté mi renuncia el pasado 15 de marzo de 2026 como Directora de Relaciones Públicas y Prensa del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. @bomberospanama"

"Hoy lo hago público, luego de haber manejado esta decisión con la debida reserva para garantizar estabilidad y respeto dentro del equipo de trabajo", señaló. 

Aseguró que fue una decisión importante, impulsada por una nueva oportunidad profesional que representa crecimiento y evolución.

Cerró este capítulo con resultados concretos: "una institución fortalecida en su comunicación, con más de 94% de percepción positiva y un posicionamiento histórico que la llevó del puesto 40 al #2 a nivel nacional". 

"Me retiro con la tranquilidad del deber cumplido, con un equipo consolidado y con la certeza de haber trabajado con compromiso, disciplina y enfoque", indicó. 

Agradeció a quienes creyeron, apoyaron y sumaron durante este proceso.

"Sigamos respaldando a nuestros bomberos. Panamá necesita instituciones fuertes", culminó el escrito. 

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