Thomas Christiansen: 'Panamá va a competir'

Las recientes declaraciones de Thomas Christiansen al colega y amigo Jaime A. Chávez de este mismo diario, dejaron una serie de respuestas y apreciaciones puntuales, que valen la pena analizar en detalle, iniciando con un mensaje claro y contundente que trasciende lo deportivo: Panamá no viaja al Mundial como simple invitado, sino como competidor.

El técnico insiste en la ambición y en la necesidad de que sus jugadores aprovechen cada minuto de una carrera corta, sin arrepentirse después de lo que pudieron haber dado.

La mentalidad de competir

Christiansen subraya que el reto es más mental que táctico. Les recuerda a sus futbolistas que la vida profesional es breve y que deben disfrutarla con hambre de triunfo. No se trata de “estar” en el Mundial, sino de demostrar que Panamá puede competir con cualquiera.

Ghana: continuidad con nuevo técnico

Sobre Ghana, el entrenador advierte que el cambio de seleccionador no implica una transformación radical. “Los jugadores prácticamente serán los mismos”, señala, y añade que el análisis de Queiroz muestra que no habrá grandes modificaciones. El verdadero desafío será la mentalidad con la que se enfrenten.

Croacia: experiencia y dudas por Modric

Christiansen reconoce la tradición competitiva de Croacia en torneos internacionales y la calidad de sus jugadores en grandes ligas. Sin embargo, la lesión de Luka Modric abre interrogantes sobre cómo llegará su máxima figura, un factor que podría influir en el rendimiento del equipo europeo.

Inglaterra: el rival soñado para vencer

El técnico no oculta su ambición: si pudiera elegir un triunfo asegurado, lo querría contra Inglaterra. “Porque es el mejor equipo”, afirma con franqueza. Esa declaración refleja tanto respeto como deseo de demostrar que Panamá puede medirse con los grandes.

Convocados: nada está cerrado

Quizás el punto más revelador de sus palabras es que ningún jugador tiene su plaza asegurada. Christiansen mantiene la lista abierta hasta el 26 de mayo, consciente de que lesiones y recuperaciones pueden alterar los planes. “Ojalá, toquemos madera, que no pase nada con nadie”, dice, dejando claro que la flexibilidad es clave en este proceso

Conclusión

El mensaje de Christiansen es contundente: Panamá no viaja al Mundial a figurar, sino a competir con ambición y hambre. El análisis de los rivales muestra respeto, pero también confianza en que la diferencia estará en la mentalidad. Y mientras la lista de convocados sigue abierta, la certeza es que el equipo panameño se prepara para escribir su historia con la convicción de que cada minuto en la cancha cuenta.