Propuestas de pacientes con insuficiencia renal fueron escuchadas

Un encuentro centrado en el bienestar del paciente, donde participaron directivos, pacientes del área y autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS), permitió el intercambio de ideas y la actualización sobre los avances del proyecto de modernización de las salas de hemodiálisis.

Durante la jornada, miembros de la Asociación Nacional de Pacientes con Insuficiencia Renal recibieron información detallada sobre el progreso de estas mejoras a nivel nacional, así como sobre el acceso a medicamentos y la importancia del trabajo conjunto, destacó el Dr. Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS.

Señaló que tanto las preocupaciones como las propuestas de los pacientes fueron tomadas en cuenta, como parte de un esfuerzo colaborativo para fortalecer los servicios.

Además, enfatizó que uno de los principales objetivos de la actual gestión es trabajar “por el paciente, para el paciente y con el paciente”.

Asimismo, anunció que próximamente se convocará a una reunión con todos los grupos que representan a pacientes de hemodiálisis, con el propósito de unificar criterios y mejorar la calidad de los servicios a nivel nacional.

Por su parte, Alexander Pineda, representante de los pacientes, calificó el encuentro como “provechoso”, ya que permitió expresar inquietudes y presentar propuestas en beneficio de los usuarios.

También destacó la importancia de haber sido escuchados y de aclarar temas como infecciones nosocomiales, remodelaciones y la oportunidad de aportar sugerencias directamente a la CSS.

