La construcción de un puente provisional sobre el cauce del río Perequete, utilizando troncos y varas de árboles, ha sido la solución adoptada por vecinos del corregimiento de Villa Carmen de Capira, luego de que, debido al sobrepeso de un camión, colapsara el puente vehicular.

El improvisado puente es utilizado por estudiantes junto a sus padres y por quienes necesitan acortar el camino para acceder a la vía Interamericana y abordar un transporte de pasajeros.

No obstante, los vecinos de Villa Carmen que utilizan este puente son conscientes de que, una vez lleguen las lluvias, será imposible utilizarlo.

También temen que las estructuras del puente colapsado, que aún están en el fondo del río, se conviertan en una represa.

Los residentes de Villa Carmen alegan además que el otro acceso hacia el corregimiento es una vía estrecha, sin aceras, sin una parada de autobuses y ahora con alto flujo de vehículos de carga.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que ya se han concluido los estudios y evaluaciones para la construcción de un nuevo puente sobre el río Perequete.

Actualmente, el proyecto se encuentra en proceso de aprobación ante el Consejo Económico Nacional (CENA).

Se espera iniciar los trabajos en un plazo de 30 días, y el nuevo puente contará con dos carriles vehiculares.