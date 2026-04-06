Casos y cosas...

¿Cómo así? Al parecer una de las "chifeadas" de la lista para nuevo "protector del pueblo", es Russo ¿Coincidencia? El "Loco" y la bancada RM iban con todo a apoyar a esta figura. Pareciera que por todos lados quieren meter su zancadilla. Así no se puede.

¿Qué pasa?

Un sapo me contó que hay un grupo enojado porque están en desacuerdo con las reglas de la ATTT, ¿qué quieren? Un paz y salvo es lo mínimo que le pueden exigir para gozar del beneficio. Todo lo quieren facilito. ¡Se pasan!

Se armó

No sé por qué tanto escándalo, tampoco es que el diputado colonense haya preguntado algo fuera del otro mundo. Además, no hay duda de la capacidad de respuesta del encargado de las calles. ¡No sean escandalosos!

Problema

Parece que no tienen pensado parar con la detención de los buques con bandera panameña en China. La cifra aumentó a 93 buques. ¡Alarmante!

Terror

La explosión cuyas llamas y humo llegaba hasta el Puente de Las Américas avivó el debate de qué tan seguro son esos cisternas debajo del puente. ¡Eso estuvo muy feo!

Así no

¿Qué está pasando? No hay temor, ya algunos deben parar con ese afán de querer acabar con la naturaleza. Ni el Volcán Barú se ha salvado, la tala ilegal lo quiere dejar a la deriva.