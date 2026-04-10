Juicio contra el Suntracs: Rechazan métodos alternos para solucionar el conflicto

Tanto el Ministerio de Trabajo, como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) descartaron acogerse a métodos alternos de solución de conflictos, al iniciar este viernes, la audiencia mediante la cual se pide la disolución de la organización sindical.

La parte demandante, estuvo representanda por María Fábrega, mientras que la demandada por Rolando Murgas Torraza.

Seguidamente, se anunció la fase de presentación de pruebas testimoniales, documentales y de otra índole por parte de cada interviniente.

Durante el acto de este viernes 10 de abril se incorporaron nuevas pruebas a las ya aducidas durante la presentación de la demanda, así como en la contestación de esta.

A cada interviniente se le corrió traslado para que sustentara sus objeciones respecto de las pruebas presentadas.

El juez primero seccional de Trabajo, en coordinación con los representantes legales de las partes demandante y demandada, dispuso que la presentación de los primeros testimonios, aducidos por la parte demandante, tendrá lugar el viernes 24 de abril próximo, a partir de las 9:00 de la mañana.

En tanto, a su salida de la audiencia, Murgas Torraza manifestó que no está probado ninguno de los puntos de la parte demandante para proceder con la disolución del sindicato.

Este proceso judicial tiene su génesis el 17 de julio de 2025, cuando la ministra Jackeline Muñoz interpuso demanda solicitando la disolución del Suntracs, por presuntas violaciones a normas del Código de Trabajo.

