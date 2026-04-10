Chiricano Dier Ríos conquista Centroamérica

La selección juvenil de ciclismo de Panamá se llevó el Campeonato Centroamericano que se realiza en Costa Rica, gracias a la destacada actuación de Dier Ríos, de Chiriquí, quien se coronó campeón y se llevó la medalla de oro.

La carrera de 120 km fue un verdadero desafío para los ciclistas, ya que las altas temperaturas y la exigente ruta pusieron a prueba su resistencia y habilidad. Sin embargo, los panameños supieron sobreponerse y demostrar su calidad.

Un destacado fue el herrerano Carlos Villalaz y el capitalino Anthony Cortes quien se mantuvieron en fugas importantes demostrando su gran resistencia. Su actuación fue fundamental para el éxito de la selección panameña.

La selección juvenil de Panamá cerró su participación en estos campeonatos con excelentes resultados y ahora se enfoca en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá 2026.

Este sábado, la acción continúa con la categoría Sub 23 y damas élite, donde Panamá buscará seguir sumando éxitos en el ciclismo centroamericano