Súper 99 abre sucursal en Soná

El Súper 99 inauguró su sucursal en Soná, la segunda que abre en la provincia de Veraguas, donde opera una en Santiago.

Se trata de una tienda adecuada al tamaño de la población de ese distrito, el segundo más poblado de Veraguas, moderna, surtida y con precios competitivos.

Alejandro Garuz, presidente y gerente general de Súper 99, destacó que con la apertura de este nuevo supermercado, el número 54 a nivel nacional, los sonaeños se ahorran una hora de viaje hasta la cabecera veragüense para surtirse.

Otro beneficio es la generación de 30 plazas de empleo local, además de impulsar la economía de esta región, dedicada a la actividad agropecuaria y con fuerte potencial turístico.

Son más de 6 mil personas las que actualmente trabajan en la cadena de supermercados que no detiene su plan de expansión para el futuro inmediato.

En la actualidad se está construyendo un supermercado en Chepo y, en diciembre, abrió uno en la urbanización Monte Madero, en el este de la capital.

Los planes involucran la apertura de 10 nuevas sucursales en los próximos dos años, en poblados de Panamá Oeste, Panamá Norte, el área metropolitana y el interior del país.

En el caso del interior, ya existe un Súper 99 en cada cabecera de provincia y lo que se pretende, ahora, es instalar sucursales en otras ciudades que lo requieran.

Súper 99 cumple 40 años y lo celebra que múltiples promociones para todos sus clientes.