La cinta panameña "Visa Pa'l Mundial", dirigida por Juan Zelaya y producida por Elmis Castillo, celebró su estreno en una velada que reunió a un gran número de personalidades de la localidad, incluyendo a sus realizadores y al reparto.

A las 6:00 p.m., en un cine de la localidad, la noche del 26 de mayo, empezaron a desfilar por la alfombra roja los invitados, quienes tuvieron el privilegio de ser los primeros en ver la película que se hizo en tiempo récord.

Elmis Castillo, que además, de productor, es uno de los protagonistas de la película, confesó en la alfombra roja que la película la acababan de culminar la edición y probablemente haya algo que se tenga que arreglar.

"(...) Tenganme paciencia porque fue una película que ya se había caído. No la iban a hacer", dijo Castillo a Panamá América.

"Visa Pa'l Mundial" es la continuación de "Congelado en Rusia" y por tema de presupuesto casi no llega a la gran pantalla, sin embargo, sus realizadores consiguieron el apoyo para que este proyecto se hiciera realidad.