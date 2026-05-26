'Negrito' Quintero sobre convocatoria al Mundial: 'Yo vengo a competir'

El volante placino Alberto "Negrito" Quintero podrá cumplir su sueño, de estar por primera ocasión, en una Copa del Mundo de la FIFA como jugador dentro de la plantilla panameña.

"Negrito" Quintero entrenó este martes por la tarde en el Centro de Alto Rendiento (CAR) de Pandeportes con el seleccionado panameño y dejó claro que llega a "pelearse un puesto".

“Yo vengo a competir, no estoy aquí para hacer grupos", sostuvo el veterano futbolista y añadió que tiene deseos de jugar.

Quintero se defendió sobre su edad y agregó que trabaja muy duro. "Durante dos años y medio he demostrado capacidad, entrega, liderazgo y siempre poniendo las cosas más difíciles a los más jovenes", sostuvo el el exjugador de Universitario de Perú de 38 años.

El placino habló que hay un grupo muy unido, con deseos de competir en el Mundial, "partido a partido"

El volante ofensivo se perdió la oportunidad de jugar en Rusia 2018 y tiene su revancha en el Mundial 2026.

Recordemos que "Negrito" se mantuvo con el grupo en Rusia 2018, pero se perdió la oportunidad de jugar el Mundial debido a una lesión de última hora en un dedo del pie derecho que lo sacó de la plantilla oficial.

Aunque acompañó al equipo panameño en Rusia, "Negrito" no tenía la etiqueta de "mundialista", sueño que podrá cumplir en la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos.

El veterano jugador, que fue convocado en el partido en el cual Panamá venció a El Salvador 3-0 y selló su clasificación al Mundial 2026. Podrá transmitir experiencia y liderazgo al equipo.

Quintero había reiterado que tenía fe en que Christiansen lo tendría en la lista de los 26 convocados y que su llamado se lo ganó "a pulso".