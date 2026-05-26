Christiansen sobre la lista de los 26 para el Mundial: 'Llevo lo que se cree que es lo mejor'

El técnico Thomas Christiansen fue enfático al señalar que solo puede llevar a 26 jugadores y que “intenta llevar lo que cree que es mejor para el rendimiento de la selección de Panamá” en su participación en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Christiansen admitió que le gustaría llevar a muchos futbolistas, pero el límite es de 26 y, de seguro, será injusto con algunos jugadores.

“Todos buscamos el bien del fútbol panameño, de la selección, y esto no va por un jugador ni por circunstancias. Va por intentar llevar lo que se cree que es lo mejor para el rendimiento de este equipo”, respondió Thomas Christiansen para justificar la ausencia de Kadir Barría, del Botafogo de Brasil, en la lista definitiva.

Por otro lado, el timonel de la selección de Panamá admitió que, respecto a la lesión de Adalberto “Coco” Carrasquilla, esperó hasta el último momento para conocer el diagnóstico y el alcance de la gravedad.

“No me puedo jugar el dejar a Carrasquilla fuera”, dijo Christiansen, y agregó que lo ha incluido en la lista porque, de no poder contar con el mediocampista de los Pumas, están los jugadores de reserva.

“Confiemos todos en que ‘Coco’ va a llegar para el primer partido del Mundial”, sostuvo el míster al referirse al debut de la Roja contra Ghana el 17 de junio en Toronto, Canadá.

Panamá llegará a su segunda Copa del Mundo de la FIFA y el técnico reiteró que se tiene que “ser ambicioso, soñar con una victoria y lo otro sería pasar de grupo”.

Christiansen explicó que los futbolistas sabían que estaban en la lista preliminar de 29 jugadores, pero no en la de 26; de hecho, muchos, incluyendo a Alberto “Negrito” Quintero, desconocían si formaban parte de la lista oficial.

La Roja, que se encuentra concentrada, entrenó ayer en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes, incluyendo a los reservas: Iván Anderson, Víctor Griffith, José Murillo y Kadir Barría. Todo esto como parte de su preparación con miras al juego amistoso que disputará contra Brasil el próximo 31 de mayo.