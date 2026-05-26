Piloto Sebastián Guerra irá del Balboa Academy directo a la pista por otra victoria

El joven piloto panameño Sebastián Guerra tendrá un incentivo especial cuando salga a competir en la segunda fecha del GT Challenge de las Américas el próximo 6 de junio: horas antes de acelerar en busca del triunfo, estará recibiendo oficialmente su diploma de graduación del Balboa Academy.

Iván Guerra, padre del corredor de 18 años, confirmó al medio digital Harmodio Arrocha Sports que la ceremonia de graduación y la carrera coinciden el mismo día, en lo que será una jornada inolvidable para la familia.

“Sebastián se gradúa de la escuela y de ahí va directo para la pista en búsqueda del triunfo en esta carrera, que es clave para definirnos como candidatos a pelear el campeonato de la GTS Junior del GT Challenge de las Américas”, expresó.

Destacó además el sacrificio que realiza el joven piloto para equilibrar los estudios con las exigencias del automovilismo.

“Comparte muchas horas de estudio con su preparación como piloto en cada carrera. Es un sacrificio muy grande, pero al final termina valiendo la pena”, agregó.

Sebastián Guerra afrontará la segunda válida del campeonato con el objetivo de reafirmar su liderato en la categoría GTS Junior y consolidarse como uno de los pilotos más prometedores del automovilismo regional.

A bordo de un mejorado Hyundai Veloster, Guerra debutó con autoridad en la categoría durante la primera fecha disputada en el Autódromo Panamá, en el circuito de Sajalices.

En su estreno con el equipo Chocrón Racing, el panameño dejó claro que no llegó únicamente a ganar experiencia, sino a competir al máximo nivel.

Junto a Alejandro Huertas dominó desde la clasificación, donde conquistó la pole position con registro de 1:04.2, ritmo que posteriormente trasladó a la carrera para quedarse con la victoria.

Además, mantuvo una consistencia notable con tiempos promedio de 1:04.5, ubicándose entre los diez mejores registros generales del evento y finalizando noveno en una parrilla repleta de máquinas de alto calibre como McLaren, Lamborghini y Corvette.

Preparación integral

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De cara a la próxima competencia, Guerra y su equipo han intensificado la preparación física y mental para afrontar una carrera más extensa y exigente.

“Esta es una carrera más larga. Sebastián se ha preparado física y mentalmente y será muy importante mantener el ritmo en todas las mangas”, sostuvo su padre.

También reveló que el Hyundai Veloster ha recibido importantes mejoras mecánicas.

“Estamos trabajando en un nuevo setting de suspensión para intentar bajar aún más los tiempos”, explicó.

Sebastián comenzó a manejar karting desde los cuatro años y desde su salto a las carreras de circuito hace dos años ha mostrado una evolución constante.

“El karting ha sido clave en su preparación. Lo mantiene en forma y le ayuda mucho con el tiempo de reacción, algo vital para mantenerse en punta”, indicó Iván Guerra.

Con su triunfo en la primera fecha del GT Challenge de las Américas, Sebastián Guerra inició una temporada que podría convertirlo en una de las principales figuras emergentes del automovilismo panameño.