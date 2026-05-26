Asesinan a estudiante en Colón

Emir Elías Escobar, de 16 años de edad del Instituto de Estudios Tecnológicos de Colón, fue asesinado la mañana de este martes en la ciudad de Colón, a manos de la violencia que en los últimos meses, ha atacado a estudiantes de varios colegios en la costa atlántica.

En los últimos meses, los estudiantes en Colón han sido el blanco de la violencia que impera en esta parte del país, dejando tras de sí, luto y dolor en las familias.

El hecho de violencia se dio en la calle 7, avenida Central y Meléndez, cuando el estudiante estaba afuera del plantel educativo y fue atacado por un pistolero.

Las heridas fueron en la cabeza y en el tórax lado derecho, por lo que fue necesario su traslado hacia la sala de emergencias del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde posteriormente se informó de su deceso.

Al lugar llegaron agentes de investigación policial que acordonaron todo el área donde se dio el ataque para iniciar el procesamiento de la escena del crimen junto a la Fiscalía de Homicidio del Ministerio Público en la provincia de Colón.