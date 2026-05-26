De Natá para los Yanquis: Omar González silencia bates

El lanzador coclesano Omar González, prospecto de los Yanquis de Nueva York, fue elegido el lanzador de la semana en la Florida Complex League FCL, categoría de nivel novato, para el período del 18 al 24 de mayo pasado.

Una sola presentación bastó para que el lanzador derecho oriundo del distrito de Natá de Los Caballeros se llevara la distinción de lanzador de la semana.

En ese lapso, González tuvo una sólida salida como abridor con los FCL Yanquis y tiró 5.1 episodios en el duelo que su equipo le ganó 5-4 a los FCL Filis.

Lanzó en su cuarta aparición de lo que va de la temporada y lo hizo con categoría. Solo permitió un imparable no admitió carreras tampoco concedió boleto y ponchó a seis contrarios.

Tras este sólido trabajo monticular, el natariego quedó con marca de 2-0, efectividad de 2.81 en 16.0 episodios en cuatro juegos lanzados, dos como abridor.

Además, registra 21 ponches y ha permitido cinco carreras, con tres boletos y un WHIP de 0.69.

Su desempeño esta temporada será clave para definir sus próximos pasos en la organización con más campeonatos en el béisbol organizado, quedando cada vez más cerca de un ascenso.