Una importante reunión sobre el futuro y reactivación económica de Colón Puerto Libre, sostuvo Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias, con representantes de la Cámara de comercio de Colón, empresarios y representantes de distintos sectores de la provincia.

Durante el encuentro se destacó la necesidad de impulsar y socializar el proyecto de reformas para lograr su aprobación en el Consejo de Gabinete y posteriormente avanzar en segundo y tercer debate en la Asamblea Nacional.

Los participantes coincidieron en que es fundamental que los diputados conozcan ampliamente los beneficios de la iniciativa, dirigida a fortalecer la economía colonense, dinamizar el comercio y generar nuevas oportunidades para empresarios y ciudadanos.

Se resaltó que los principales beneficiarios serán los comerciantes y la población de Colón, por lo que insistieron en mantener una amplia comunicación y orientación comunitaria para reducir objeciones y consolidar respaldo al proyecto.

En la reunión también participó Rómulo de Viñal, representante de Crimson Logging Panamá, empresa con experiencia en la implementación de plataformas tecnológicas vinculadas al desarrollo logístico y comercial de la región, aportando soporte técnico y experiencia local para el avance de la propuesta.

Los asistentes coincidieron que Colón Puerto Libre representa una herramienta clave para recuperar el dinamismo económico de la provincia y fortalecer su papel estratégico en el comercio nacional e internacional.