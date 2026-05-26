Gobierno aprueba millonario contrato para suministro y actualización de pasaportes electrónicos

El Gobierno Nacional autorizó a la Autoridad de Pasaportes de Panamá (APAP) la contratación de la empresa Servicios IAFIS de Panamá, S.A. para la adquisición de insumos tecnológicos y el mantenimiento del Sistema de Emisión de Pasaportes. El contrato asciende a $32,555,234.71 y tendrá una vigencia de cinco años a partir de la orden de proceder.

El sustento principal de esta millonaria partida es garantizar la continuidad operativa de la institución, además de asegurar que el documento oficial de viaje de los panameños cumpla con los estándares internacionales más exigentes de seguridad. Como punto central del acuerdo, la empresa suministrará un millón de libretas de pasaportes electrónicos.

Actualización con chips de última generación

La contratación contempla no solo el reabastecimiento del inventario de libretas, sino también componentes clave de modernización del sistema:

Actualización del módulo de lectura para chips de última generación.

Servicio de soporte técnico y mantenimiento evolutivo de toda la plataforma de emisión.

Página de datos en policarbonato y personalización avanzada mediante grabado láser.

La designación de Servicios IAFIS de Panamá, S.A. responde a criterios técnicos de exclusividad. Desde el año 2011, el sistema de pasaportes panameño fue fabricado por la firma francesa Idemia Identity & Security France SAS (hoy In Smart Identity France).

La empresa contratada forma parte del Grupo IAFIS, distribuidor exclusivo y agente oficial de mantenimiento de dicha tecnología francesa para toda América Latina, lo que motivó la adjudicación del contrato para evitar contratiempos operativos.