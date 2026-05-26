Siete panameños que serán mundialistas por segunda vez

A casi tres semanas para su debut, la selección de fútbol de Panamá llegará a la "tierra de la hoja de maple" con una camada de jugadores que tendrá la oportunidad de vivir y escuchar por segunda ocasión el himno nacional en el terreno de juego en una Copa del Mundo de la FIFA, cuando Panamá enfrente a Ghana el 17 de junio en Toronto, Canadá.

Los defensas Michael Amir Murillo, Fidel Escobar y Eric Davis, junto a los mediocampistas Aníbal Godoy, José Luis "Puma" Rodríguez y Édgar Yoel Bárcenas, y el delantero Ismael Díaz, son los siete futbolistas panameños privilegiados que tendrán la oportunidad de jugar un Mundial por segunda ocasión en su carrera deportiva.

El técnico del elenco panameño, Thomas Christiansen, añadió al respecto que la selección juega su segundo Mundial y llega con jugadores con más experiencia, algo muy diferente a lo ocurrido en Rusia 2018.

"Ellos ya no van de novatos; algunos por supuesto, debutan, pero otros tienen la experiencia", respondió el míster cuando fue cuestionado por el Mundial 2018 y lo que espera para este 2026.

Pero, al mismo tiempo, el técnico del elenco panameño sostuvo que dará oportunidad a todos los jugadores y, como siempre, será "muy exigente".

Christiansen añadió que dará oportunidades al grupo y que evaluará a todos, tanto a los que repiten como a los que jugarán su primera cita mundialista.

"Es la oportunidad para lucirse, darse a conocer y también mejorar su carrera deportiva individual", agregó el técnico al referirse al Mundial 2026.