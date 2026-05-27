Fallece Joaquín Vásquez, director ejecutivo de la Asociación Centinelas del Canal

La sociedad panameña lamenta la pérdida de Joaquín Vásquez, director ejecutivo de la Asociación Centinelas del Canal, reconocido dirigente político y exrepresentante de corregimiento de Ancón, cuyo deceso fue confirmado este miércoles.

Vásquez dejó una profunda huella en la vida pública del país por su incansable activismo en favor de la memoria histórica del istmo y el resguardo de la soberanía nacional.

Desde la dirección ejecutiva de la Asociación Centinelas del Canal, dedicó gran parte de sus esfuerzos a visibilizar y honrar la memoria de los mártires de la gesta del 9 de enero de 1964.

Fue un promotor incansable de la educación ciudadana, liderando de manera recurrente actos conmemorativos, vigilias y foros destinados a recordar a las nuevas generaciones la importancia de la recuperación de la vía interoceánica y las áreas revertidas.

Además de su firme labor cívica y comunitaria, Vásquez tuvo una activa vida partidaria y de representación local en los gobiernos locales, desde donde impulsó proyectos de desarrollo social.

En los últimos años, combinó su experiencia en la administración pública con la docencia social, alzando su voz ante problemas de institucionalidad y abogando por el fortalecimiento de la identidad nacional frente a los desafíos del presente.

Hasta el momento no han sido anunciadas sus honras fúnebres. Información en desarrollo.

