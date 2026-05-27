Fuerte tormenta y ráfagas de viento afectan al menos cinco viviendas en Las Tablas

Una repentina tormenta acompañada de fuertes ráfagas de viento registrada la madrugada de ayer dejó afectaciones en al menos cinco viviendas en el sector de El Estero, comunidad de El Manantial, en el distrito de Las Tablas, causando momentos de pánico entre los residentes.

De acuerdo con el director provincial del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) en Los Santos, Iván Pérez, la situación fue reportada por moradores del área luego de que, cerca de las 5:00 de la mañana, una fuerte brisa impactara varias residencias, provocando desprendimientos parciales de techos.

Al llegar al lugar, unidades del Sinaproc verificaron que una de las viviendas perdió aproximadamente la mitad de su techo, mientras que otras tres o cuatro casas presentaban daños considerables en las cubiertas de zinc.

Pérez explicó que, preliminarmente, no se reportaron personas lesionadas, aunque los residentes vivieron momentos de temor debido a la intensidad del viento y el ruido ocasionado por las láminas desprendidas.

Las autoridades también realizaron labores para retirar hojas de zinc que quedaron sueltas y representaban un peligro para las familias del sector.

El Sinaproc mantiene la evaluación de los daños en el área y recomendó a la población tomar medidas preventivas ante las condiciones climáticas que continúan registrándose en la región de Azuero.