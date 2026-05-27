Las manos que sostienen nuestra historia: El tributo de Panamá a sus guardianes folclóricos

La profesora Mara Olimpia García Castillero y el investigador Victoriano Arturo Gavidia Góndola fueron elegidos para portar este año el estandarte de la identidad nacional, tras ser anunciados como los ganadores de la Condecoración Manuel F. Zárate y el Premio Dora Pérez de Zárate, respectivamente.

Estas distinciones, entregadas tradicionalmente en el marco del Festival Nacional de la Mejorana, reconocen trayectorias destacadas en investigación, preservación, promoción y fortalecimiento de las expresiones culturales y del patrimonio folclórico nacional.

La Condecoración Manuel F. Zárate 2026 fue otorgada a Mara Olimpia García Castillero, tras la evaluación y análisis de las postulaciones presentadas ante el Consejo de la Orden Manuel F. Zárate. La decisión se fundamentó en su significativo aporte a la identidad cultural panameña, su valiosa contribución a la música istmeña y su labor docente en la formación musical y folclórica de nuevas generaciones.

Por su parte, el Premio Dora Pérez de Zárate 2026 fue concedido a Victoriano Arturo Gavidia Góndola, luego de que el jurado destacara una trayectoria caracterizada por aportes relevantes al estudio y gestión del folclore panameño. La mesa evaluadora resaltó especialmente el impacto de sus proyectos e investigaciones desarrollados en torno a la región caribeña del istmo panameño, así como su contribución a la preservación y fortalecimiento del patrimonio cultural nacional.

Durante el proceso de evaluación, los jurados revisaron la documentación y ejecutorias de los postulantes, considerando el alcance de sus aportes y su alineación con los principios y la visión zaratista, orientada a fortalecer la identidad y la memoria cultural del país.

Estas distinciones forman parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Cultura para reconocer a quienes han dedicado su vida a la investigación, conservación y difusión de las expresiones folclóricas panameñas, fortaleciendo el legado cultural para las futuras generaciones.