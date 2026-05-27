Etelvina: 'No puedo dejar a la Universidad al libre albedrío'

El Consejo General Universitario mantiene a Etelvina de Bonagas en el cargo de rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

Tras dos horas de reunión a puerta cerrada, el máximo ente rector universitario decidió que de Bonagas continuará en el cargo.

La funcionaria a su salida señaló que no puede dejar a la Universidad 'al libre albedrío'; por tanto, seguirá desempeñando las funciones para las que fue electa por voluntad popular.

De Bonagas confirmó lo dicho por el Ministerio de Educación (Meduca): sí presentó su renuncia ante la ministra Lucy Molinar, pero esta fue desestimada por el Consejo General Universitario, que aseguró que es quien tiene la potestad de tomar una decisión al respecto.

La decisión del ente rector no ha sido bien recibida por los estudiantes, que de inmediato anunciaron la presentación de acciones legales para revocar dicha determinación.

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