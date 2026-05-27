¿Quién es alias ‘El Abogado’?, presunto jefe de la red criminal Bagdad Santa Eduviges capturado en Madrid

Jean Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, considerado por las autoridades panameñas como el presunto cabecilla de una estructura criminal ligada al pandillerismo en el sector de Santa Eduviges due capturado en Madrid, España.

La detención se logró tras un trabajo coordinado entre la Policía Nacional de Panamá, la oficina de Interpol y la Policía española.

La operación se ejecutó en la Plaza de Santa Ana, en pleno centro de Madrid, donde agentes de la Sección de Localización de Fugitivos lograron ubicarlo.

Ya existía una alerta internacional activa emitida desde Panamá, lo que permitió activar el seguimiento en territorio español y concretar su arresto sin incidentes.

De acuerdo con los reportes oficiales, el detenido es señalado como presunto líder de la organización conocida como “Bagdad Santa Eduviges”, una estructura que operaba en Panamá con presunta vinculación a actividades delictivas propias del pandillerismo urbano, generando preocupación en varias comunidades.

Este caso no surge de forma aislada. El pasado 22 de mayo en el corregimiento de Tocumen, las autoridades panameñas realizaron un operativo donde fueron detenidas seis personas, entre ellas otro presunto líder identificado como “Rungito”.

Esa intervención fue clave para abrir nuevas líneas de investigación que terminaron conectando con la ubicación de “El Abogado” en Europa.

Tras la captura, el proceso ahora se centra en los trámites de extradición, que deberán ser coordinados entre las autoridades judiciales de España y Panamá. Mientras tanto, el detenido permanece bajo custodia a la espera de las decisiones legales correspondientes.

