Para evitar especulaciones, productores recomendaron la importación de 786 mil quintales de arroz

De las 15,000 hectáreas de arroz que se tenía programado sembrar para estas fechas, solo se han sembrado 12,500. Esto es consecuencia de la entrada del fenómeno de El Niño, que a su vez coincide con el aumento de los precios del petróleo y sus derivados.

Omar Spiegel, miembro de la Federación de Arroceros, explicó en Nex Noticias que las 2,500 hectáreas que no se han sembrado indican que "podría haber un faltante de 250,000 quintales en el momento del empalme". Por esta razón, el sector productivo recomendó la importación de 786,000 quintales para evitar el desabastecimiento.

"Los 786,000 quintales representan casi el triple (del faltante estimado), y estamos apostando a que si existiese alguna afectación en el campo, esta quede contemplada dentro de ese volumen. Así garantizamos tranquilidad a la ciudadanía de que el arroz no se va a acabar y evitamos especulaciones con el producto", subrayó.

Para Spiegel, lo más importante en este momento es "seguir con el monitoreo de campo y los avances" de la producción.

En ese sentido, indicó que la Cadena Agroalimentaria tiene mesas continuas para analizar los cultivos y el avance de la siembra. Según explicó, este seguimiento es lo que determinará si hace falta más arroz o si hay producto suficiente en el país.

"Nosotros tenemos que ser responsables. Los productores y la cadena han recomendado lo necesario para darle tranquilidad al país, y en este caso vamos a seguir monitoreando", precisó.

El inventario actual del país ronda los 3.1 millones de quintales, una cifra que Spiegel considera "robusta", aunque recordó que el consumo irá disminuyéndola, y que dicho inventario alcanza hasta finales de septiembre.

Asimismo, señaló que ha sido en este mes de mayo cuando el sector arrocero ha sentido el impacto de la entrada del fenómeno de El Niño, justo cuando arranca la temporada de siembra (que abarca abril y mayo).

De acuerdo con Spiegel, este mes ha estado muy por debajo de las precipitaciones proyectadas. Aunque ya hay arroz en el campo, las plantas se encuentran en una etapa temprana.

Detalló que la falta de lluvias afecta poco al arroz en fase de desarrollo inicial; no obstante, la situación cambia durante las etapas de reproducción y floración. Se espera que esta última fase coincida con el periodo más lluvioso del año, por lo que la producción no debería tener mayores inconvenientes. "Es cuestión de que las lluvias se establezcan y los campos continúen", concluyó.