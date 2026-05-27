Descartan fraude en las elecciones de la Universidad de Panamá

El próximo 1 de julio, la Universidad de Panamá (UP) acudirá a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades. En medio de la expectativa que genera el proceso, Rufino Fernández, presidente del Organismo Electoral de esa casa de estudios, aseguró que no existe ninguna posibilidad de que pueda haber un fraude en estos comicios.

"No hay ninguna posibilidad (de que se falseen los resultados). Los votos se cuentan públicamente, todo el mundo es testigo y la gente participa en el conteo", afirmó Fernández en declaraciones a Kw Continente.

La contienda del 1 de julio no solo definirá el cargo de rector, sino también los de decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de centros regionales. Por el contrario, los vicerrectores no van a votación; son designados por el rector electo y ratificados posteriormente por el Consejo General Universitario.

Según el funcionario, no debe haber inconvenientes con el conteo de los votos, ya que el padrón electoral está en manos de los candidatos, sus representantes, los enlaces del Organismo Electoral en cada unidad académica y las organizaciones estudiantiles que lo solicitaron.

De acuerdo con Fernández, para el conteo oficial se designa a un jurado tripartito compuesto por profesores, estudiantes y personal administrativo, sumado a los fiscales de cada nómina presentes en las mesas de votación. "No hay forma de que el conteo no se lleve de forma correcta, todo el mundo está vigilando el proceso", subrayó.

¿Cuándo se conocerán los resultados oficiales?

Aunque el día de las elecciones se comenzarán a marcar las tendencias de votación, los resultados oficiales definitivos se conocerán entre dos y tres días después. Esto se debe a la logística requerida para que las urnas lleguen desde las sedes y programas anexos más alejados del interior, tales como Veraguas, Kankintú, Ustupo y Darién.

Fernández adelantó que se ha brindado capacitación a nivel nacional a los jurados de mesa. El día de las elecciones, los universitarios podrán ejercer el sufragio presentando su carné de la institución, la cédula de identidad personal o cualquier documento oficial con fotografía.

Impugnaciones y propaganda en redes sociales

Hasta la fecha, el proceso ha registrado cinco impugnaciones. Tres de ellas ya fueron descartadas por falta de sustento legal, mientras que las dos restantes se concentran en la Facultad de Arquitectura, donde ambos candidatos a decano se han impugnado mutuamente.

Estos casos son resueltos por mayoría de votos en el pleno del organismo, compuesto por cinco miembros, donde el presidente solo ejerce su voto en caso de empate.

El reglamento electoral establece tres tipos de impugnaciones: de elección, de proclamación y de candidatos. Fernández recordó que está prohibido el uso de bienes de la universidad para hacer campaña y que las denuncias deben ser presentadas por escrito en el Organismo Electoral, acompañadas de las evidencias correspondientes.

Por otro lado, el presidente del Organismo Electoral detalló que el periodo de propaganda va del 29 de mayo al 29 de junio; sin embargo, reconoció la dificultad de fiscalizar los contenidos en las plataformas digitales.

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"Es cierto que en las redes hay gente que está... se dice que no hacen propaganda porque no piden votos, pero están promoviendo sus candidaturas en alguna medida. Es difícil llevar un control porque en las redes sociales nunca se sabe cuándo las cosas son ciertas o falsas y no tenemos cómo medir esa situación", expresó. Ante este desafío, se han emitido comunicados para que los candidatos se ajusten a las reglas establecidas.

Falta de facultad sancionatoria

El docente lamentó que el reglamento interno les impida aplicar sanciones directas. "Nosotros podemos investigar algunas cosas mediante denuncias, pero el Organismo Electoral no sanciona. Eso dificulta tomar medidas inmediatas", admitió.

Finalmente, recordó la estructura del voto ponderado en la Universidad de Panamá. El voto de los docentes representa el 60%, el de los estudiantes el 30% y el de los administrativos el 10%. Destacó la necesidad de este balance, dado que el padrón electoral está compuesto por 77,000 electores en total (69,000 estudiantes, 4,030 docentes y 3,983 administrativos).