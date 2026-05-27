Mantienen en detención provisional a Héctor Brands por presunto enriquecimiento ilícito y blanqueo

El exdiputado y exdirector de la Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands, continuará bajo la medida de detención provisional. Así lo ratificó un tribunal de apelaciones durante una audiencia solicitada por la defensa del exfuncionario, en el marco de las investigaciones que se le siguen por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales.

La Fiscalía Segunda de Delitos contra la Delincuencia Organizada sustentó la necesidad de mantener la medida cautelar más severa, argumentando que aún se encuentran pendientes múltiples diligencias clave. Estas investigaciones están directamente relacionadas con movimientos financieros, empresas vinculadas y contratos celebrados con el Estado.

El origen del caso: Operación "Bávaro"

El escándalo salió a la luz en diciembre de 2025 durante el desarrollo de la denominada Operación “Bávaro”, un despliegue conjunto en el que Brands fue aprehendido por agentes del Ministerio Público y la Policía Nacional.

Desde entonces, las autoridades judiciales han puesto la lupa sobre supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos y transferencias bancarias sospechosas.

Una auditoría forense elaborada por la Contraloría General de la República detectó un supuesto aumento patrimonial injustificado de más de 649 mil dólares, acumulado entre los años 2019 y 2024.

Adicionalmente, la fiscalía mantiene bajo investigación una serie de transferencias de fondos entre empresas que presuntamente resultaron beneficiadas con contratos estatales durante su gestión.

Cuentas congeladas y familiares vinculados

El proceso penal no solo afecta de manera directa al exdirector de Pandeportes. Dentro de la misma causa, varios familiares y personas del círculo cercano a Héctor Brands se encuentran imputados y se mantienen bajo distintas medidas cautelares con investigaciones abiertas.

Como parte de las acciones para asegurar la recuperación de posibles fondos públicos desviados, un juez de garantías avaló la aprehensión de bienes inmuebles, cuentas bancarias y vehículos de valor directamente relacionados con el entorno del caso.