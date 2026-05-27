Albrook Mall seguirá abierto al público a la espera de informe técnico; administración pide no generar caos

Luego de que un ciudadano asegurara en redes sociales que “Albrook Mall se está hundiendo”, la encargada del centro comercial, Nadkyi Duque, aclaró que las áreas afectadas por estas alteraciones ya han sido acordonadas y se están realizando los estudios técnicos correspondientes, tanto dentro de la estructura como en zonas aledañas, para determinar la causa de los movimientos.

Señaló que el mall sigue abierto, tomando las precauciones pertinentes para garantizar la seguridad de los compradores nacionales y extranjeros.

“Las zonas están delimitadas para que el público no pase y se están haciendo los trabajos de adecuaciones de manera inmediata”, dijo a Panamá América.

La empresaria mencionó que es “irresponsable” emitir opiniones con la finalidad de crear caos en la población sin conocer lo que realmente sucede y las medidas que se están implementando para solucionar dicha situación.

Los resultados del informe que lleva a cabo el equipo de ingenieros del centro comercial se darán a conocer la próxima semana; sin embargo, Duque reconoció que lo único cambiante en los 23 años que lleva operando la obra en el lugar han sido las construcciones a su alrededor, por ello, las evaluaciones se han extendido hasta las periferias.

Las obstrucciones de paso, según la directora de Albrook Mall, no se registran en pasillos completos como indicó el usuario en su vídeo, sino en zonas específicas que no superan los 3 metros.



En el vídeo compartido por Kevin Morse se puede observar cómo los espacios afectados han sido acordonados para evitar el tránsito de usuarios mientras se realizan las investigaciones.

Visitantes

El centro comercial Albrook Mall recibe cerca de 50,000 visitantes diarios y se ha posicionado como el más grande de América Latina con 6 etapas y más de 700 tiendas.

El horario de atención del establecimiento es de 10:00 a.m. a 8:00 p. m.