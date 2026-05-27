Empresa francesa Suez lidera saneamiento de la ciudad de David

La fase 2 de la construcción de la PTAR y de la red de aguas residuales del gran proyecto de saneamiento de la ciudad de David se inauguró este miércoles.

Las obras son ejecutadas por la empresa francesa SUEZ y promovidas por el IDAAN y la Secretaría de Metas de la Presidencia de la República.

De acuerdo con información de la embajada de Francia, la concretización de la fase 2 del proyecto es fruto de una cooperación entre las autoridades panameñas, el BID y Grupo Suez, uno de los lideres de los servicios ambientales en el mundo. Además refleja el compromiso compartido con el desarrollo sostenible, la mejora de los servicios públicos y el bienestar de la población.

Durante la inauguración, una delegación franco-panameña encabezada por la Embajadora de Francia en Panamá, Aude de Amorim, el Director General de Suez Panamá, Fabrice Boucheteil y el Director regional IDAAN-Chiriquí Carlos Manuel Rivera, se trasladó al comunidad de Ciudad Acuario, en la ciudad de David, donde se celebró junto a un propietario la construcción de la intradomiciliaria que a futuro estará conectada al sistema y la PTAR.

Este momento refleja cómo la cooperación franco-panameña se traduce en beneficios reales para las familias chiricanas. La conexión de una vivienda al sistema de alcantarillado representa mucho más que una obra de infraestructura; significa salud, bienestar, dignidad y una mejor calidad de vida para nuestras comunidades. Hoy vemos cómo este proyecto comienza a generar un impacto positivo y tangible en la vida diaria de los ciudadanos de David.



La puesta en marcha de este proyecto, ejecutado por SUEZ, referente mundial en la gestión del agua y residuos, promovido por el IDAAN y la Secretaria de Metas, con el apoyo financiero del BID, va a permitir mejorar de manera estructural las infraestructuras sanitarias de la ciudad. Asimismo, impulsará el desarrollo económico local y beneficiará directamente a cientos de panameños.

A través de esta iniciativa, Francia reafirma su compromiso de acompañar a Panamá en la mejora de sus servicios públicos, mediante soluciones concretas, sostenibles y adaptadas a las necesidades de la población.

