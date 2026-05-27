Panamá, la selección más veterana y ambiciosa en el Mundial 2026

La selección de Panamá afrontará el Mundial de 2026 con una convocatoria marcada por la experiencia, el regreso de varios jugadores que estuvieron en Rusia 2018 y la ambición de firmar la mejor participación mundialista de su historia.

Estas son siete claves, con algunos datos de Transfermarkt, para entender cómo llega la Roja centroamericana a la próxima Copa del Mundo.

1. La selección con mayor promedio de edad

Panamá afrontará su segundo Mundial con una plantilla de amplia experiencia, al punto de convertirse en la selección con el promedio de edad más alto del torneo: 30,4 años.

El equipo supera el promedio de edad que presentó en Rusia 2018, cuando tuvo una media de 29,7 años.

2. Juventud y experiencia en equilibrio

Aunque suele decirse que no hay jugadores jóvenes o veteranos, sino buenos o malos, la convocatoria panameña combina experiencia y juventud.

Entre los más experimentados destaca Alberto Quintero, de 38 años, una de las sorpresas del llamado de Christiansen. Junto a él figuran Eric Davis (35), Aníbal Godoy (36), Luis Mejía (35) y Cecilio Waterman.

La cuota joven del plantel la aportan Azarías Londoño, Edgardo Fariña y José Córdoba, todos con 24 años.

3. Mundialistas y debutantes

La convocatoria de Panamá incluye a siete jugadores que ya disputaron minutos en Rusia 2018 y que buscarán sumar su segundo Mundial: Ismael Díaz, Yoel Bárcenas, Amir Murillo, Fidel Escobar, Aníbal Godoy, José Luis Rodríguez y Eric Davis.

El resto vivirá su primera experiencia mundialista: Orlando Mosquera, Luis Mejía, César Samudio, Andrés Andrade, Jiovanny Ramos, José Córdoba, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, César Blackman, Carlos Harvey, César Yanis, José Fajardo, Azarías Londoño, Cecilio Waterman, Edgardo Fariña y Tomás Rodríguez.

4. El valor de la plantilla

En términos de valor de mercado, Panamá figura entre las selecciones menos cotizadas del Mundial. Según Transfermarkt, ocupa el puesto 42 entre las selecciones clasificadas, pese a que el 92,3 % de sus convocados —24 de 26— militan fuera del país.

Dentro del Grupo L, la selección panameña está valorada en 38,7 millones de dólares, por debajo de Ghana (277,4 millones), Croacia (433,5 millones) e Inglaterra, la segunda selección más valiosa del Mundial 2026, con 1.721 millones de dólares.

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5. El grupo de las selecciones con dos Mundiales

Panamá disputará apenas su segunda Copa del Mundo, tras su debut en Rusia 2018, y forma parte de un reducido grupo de selecciones con dos participaciones mundialistas.

En esa lista aparecen también República Checa, Bosnia y Herzegovina, Haití, Catar e Irak.

Entre ellas, Panamá destaca por regresar al torneo ocho años después de su estreno. Haití disputó su único Mundial en 1974; Bosnia y Herzegovina, en 2014; República Checa, en 2006, mientras que Catar fue anfitrión en 2022 y su clasificación al Mundial 2026 marca su primera participación por mérito deportivo.

6. La número 33 del mundo

Panamá llega al Mundial 2026 ubicada en el puesto 33 del ranking FIFA, su mejor carta de presentación antes del torneo. Además, es la cuarta mejor selección de la Concacaf.

Cuando comenzó Rusia 2018, en junio de ese año, Panamá ocupaba el puesto 55 del escalafón.

La Roja será, además, la única representante centroamericana en la Copa del Mundo 2026.

7. El reto de mejorar Rusia 2018

El gran objetivo panameño será superar lo hecho en su debut mundialista. Así lo ha señalado Thomas Christiansen: mejorar la actuación de Rusia 2018.

En aquella participación, Panamá cerró su paso por el torneo sin puntos tras tres derrotas. Marcó dos goles y recibió once.

El principal hito fue el primer gol de Panamá en la historia de los Mundiales, obra del capitán Felipe Baloy en la derrota 6-1 frente a Inglaterra.

En el Mundial 2026, Panamá afrontará el grupo L, sin duda de alta exigencia, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, selección con la que debutará el 17 de junio en Toronto, Canadá.

Para esta cita mundialista, la ilusión pasa por conseguir la primera victoria y, con el nuevo formato de competencia, soñar también con avanzar a la siguiente ronda.