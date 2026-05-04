No pega una

A la alcaldesa del Oeste se le armó el arroz con mango. Por un lado, enfrenta una denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción por posible uso de recursos de la Alcaldía para exaltar su figura como alcaldesa. Por el otro, la Senniaf inicia investigación por eso de imágenes de menores en los buses municipales. ¡No pega una!

¿Informe?

La chinita de la cueva de la 5 de Mayo dice que aunque dejó al suplente encargado, ella está pendiente desde la tierra del Siu Mai y que sigue trabajando fuerte desde allá. Un vidajena dice que es puro cuento, que en Asia lo que está es disfrutando del "trip".

Incautación

Me cuenta un soplón que por los lados de los desenfocados cayó la justicia, imagino que esa incautación de datos pesa. ¡Alaba'o! Tarde o temprano esto les iba a pasar. ¿Será que con este hecho aprenden? Muchos dicen que no.

Visitas

Las privadas de libertad que están en el nuevo centro femenino ya pueden estar más tranquilas, pues desde hoy sus familiares podrán ir agendando las citas para darles la vuelta.

Enredo

Un acusado es "inocente hasta que se demuestre lo contrario". Esta es la situación del arquero que está en medio del escándalo de un autogol. Ahora será investigado. ¡Amanecerá y veremos!

Chaparrones

Busquen sus paraguas los que saben del tiempo dicen que vienen más lluvias. En guerra avisada no muere soldado, vienen las inundaciones que dan es miedo. ¡Ya saben!