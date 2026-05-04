Familiares de Cefere deberán anotarse mañana para visitas en La Esmeralda

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que mañana, martes 5 de mayo, se llevará a cabo el proceso de inscripción para los familiares de las privadas de libertad que fueron trasladadas recientemente al nuevo Centro Femenino de Rehabilitación "La Esmeralda", ubicado en Las Garzas.

Los familiares que quiera asistir a la primera visita oficial, programada para este próximo fin de semana, deberán presentarse en las antiguas instalaciones del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (Cefere), ubicado en la vía Domingo Díaz en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

De acuerdo a las autoridades este registro es fundamental para organizar la logística de transporte y acceso al nuevo complejo penitenciario, garantizando que el proceso de transición sea ordenado para las internas y sus familias.

Además, se recomienda a los familiares portar su cédula de identidad vigente y cumplir con las normativas de seguridad establecidas por el Sistema Penitenciario para el registro de visitantes.