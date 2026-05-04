Tres pasajeros que viajaban en un bus se recuperan en el hospital Dr. Manuel Amador Guerrero en Colón, luego de haber estado involucrados en un accidente vehicular la tarde del domingo en la carretera hacia la Costa Arriba de Colón. Entre los lesionados se encuentra un menor de edad.

El colectivo, de la ruta Costa Arriba - Colón, cubría su último viaje de regreso y estuvo a punto de precipitarse a un barranco.

De acuerdo con testigos, el bus perdió el control en un sector de alta peligrosidad, logrando detenerse a escasos metros de caer al vacío.

La violenta maniobra provocó que estas tres personas sufrieran las lesiones y requirieran ser trasladadas al hospital.

El accidente se dio en Loma La Chorreteca, en el corregimiento de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel, en la Costa Arriba de Colón.