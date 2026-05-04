Capac respalda mesa tripartita para reactivar la construcción

La propuesta de crear una mesa técnica tripartita para evaluar y dinamizar el sector de la construcción recibió el aval de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), que considera la medida como un "paso importante" para atender los desafíos que enfrenta uno de los principales motores económicos del país.

El gremio detalló, a través de un comunicado, que sus propuestas estarán enfocadas en la agilización de permisos y trámites como eje prioritario para destrabar proyectos, la reactivación de la inversión pública y privada, el fortalecimiento del acceso a financiamiento y la simplificación del marco regulatorio.

Asimismo, esperan obtener respuestas concretas del resto de involucrados con el propósito de generar resultados positivos para el sector y el país en aras de seguir impulsando la generación de empleo.

La reactivación de la construcción, según Irene Orillac de Simone, presidenta del colectivo, requiere coordinación, compromiso y acciones concretas.

"Este espacio representa oportunidad para avanzar en esa dirección", dijo.

La propuesta impulsada por el diputado Luis Eduardo Camacho busca, entre otras cosas, identificar las barreras regulatorias, financieras y administrativas que afectan el desarrollo del sector, evaluar los mecanismos de incentivo a la inversión pública y privada, promover programas de vivienda, infraestructura pública y renovación urbana, recomendar medidas orientadas a la generación inmediata de empleo formal.

Camacho señaló que el desempleo y la informalidad se ubican entre las principales preocupaciones de los panameños; por tanto, hay que legislar sobre ellos para que los ciudadanos puedan llevar el sustento a sus hogares.

Mencionó que estas problemáticas exigen consensos nacionales más allá de corrientes políticas, y la Asamblea está dispuesta a trabajar en conjunto por el bienestar de la ciudadanía; ello quedó demostrado con el apoyo de todas las bancadas a la iniciativa.