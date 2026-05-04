Aeronave de la NASA llega a Panamá para estudiar la biodiversidad tropical

Desde este lunes hasta el 9 de mayo estará en el país la aeronave de investigación Gulfstream C-20A de la NASA y un equipo de científicos, como parte de una campaña científica para estudiar la biodiversidad tropical, informó la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

La entidad detalla que la misión combina un radar aerotransportado avanzado con mediciones de campo en entornos terrestres y costeros. La visita destaca el liderazgo de Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump en ciencia y fortalece la colaboración entre Estados Unidos y Panamá en desarrollo de la fuerza laboral e innovación.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos está liderando el mundo en exploración espacial e innovación científica como nunca antes”, dijo el embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera.

“La NASA representa lo mejor del ingenio y la excelencia estadounidense. Al traer esta misión de clase mundial a Panamá, estamos mostrando con orgullo la tecnología estadounidense e inspiramos a la próxima generación de ambos países a soñar en grande, seguir carreras STEM y contribuir a descubrimientos que darán forma a nuestro futuro”, agregó.

La campaña de la NASA llamada AVUELO (Experimento Unificado de Validación Aerotransportada: Tierra a Océano) se realiza en colaboración con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.

Se explicó que la misión utiliza la aeronave de investigación de la NASA como un laboratorio volador para misiones avanzadas de ciencias de la Tierra. Equipada con un sensor radar de última generación, la aeronave proporciona datos únicos sobre ecosistemas desde doseles forestales hasta humedales costeros, permitiendo a los investigadores comprender mejor la rica biodiversidad de Panamá.

Al vincular mediciones de campo con observaciones aerotransportadas y satelitales, AVUELO promueve nuevos métodos para estudiar los trópicos.

Durante la semana, estudiantes, educadores e investigadores panameños interactuarán con científicos de la NASA a través de recorridos por la aeronave, conferencias universitarias y conversaciones técnicas. Los estudiantes explorarán carreras STEM y oportunidades de investigación.

La visita de la NASA forma parte de la iniciativa Freedom 250 de la Embajada de Estados Unidos, que marca 250 años de independencia de Estados Unidos, mostrando la innovación, cooperación y liderazgo global estadounidense.