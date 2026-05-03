MiBus: Movilidad en la capital no se ha afectado

Pasado un mes de la implementación del plan de contingencia por parte de MiBus ante el alza en los precios de los combustibles, la empresa asegura que la movilidad en la ciudad capital no se ha visto afectada de manera significativa.

No obstante, la experiencia de los usuarios en algunos puntos de alta aglomeración ha sido de mayor sacrificio para llegar a sus trabajos, centros académicos o de regreso a sus hogares.

En el sector de El Dorado, en la Avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), el estrés para tomar un bus en horas de alta demanda en la tarde es inmenso.

Los metrobuses pasan a su máxima capacidad y desde que se implementó la medida, hasta los taxis que prestan servicio colectivo hasta el cruce de San Miguelito no se dan abasto por la gran cantidad de personas que los esperan ante la imposibilidad de abordar un bus.

En Costa del Este, una usuaria contó a este medio que ha tenido que buscar medidas alternas, en horas de la mañana, para llegar a su trabajo, debido a que no hay buses de corredor circulando hacia esta área después de cierto horario.

Y el efecto de estar como "sardina en lata" en el metro ha sido agobiante para muchos pasajeros.

Una ciudadana que reside en el sector este de la capital, manifestó que ahora tiene que esperar varios trenes del metro para poder abordar uno.'

510

mil pasajeros por día están transportando los metrobuses. 20

de marzo se anuncia el plan de contingencia de MiBus que contempla ajustes en horarios, incluyendo los corredores.

Comentó que antes esto no se veía en la Línea 2, solamente en la Línea 1.

Aumento

De acuerdo con información brindada por MiBus, en estos momentos mantienen operativos 1,080 metrobuses que movilizan cerca de 510,000 pasajeros en días hábiles.

Y aunque pareciera lo contrario, esta cifra representa un crecimiento sostenido, con un aumento aproximado de 25,000 usuarios diarios, en comparación con periodos anteriores.

"Este comportamiento resulta relevante, considerando que los ajustes operativos incluyeron una optimización en las frecuencias de servicio", indicaron de MiBus.

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Aseguraron que las medidas se han ejecutado sin afectar la atención en los horarios de mayor demanda ni la cobertura de las rutas troncales y complementarias, a la vez que se han ajustado los servicios de las rutas de corredor.

El plan de contingencia fue anunciado el 20 de marzo y a la fecha se mantiene activo, debido a que los combustibles continúan subiendo de precio.

Desde el viernes pasado, el diésel fue el único que bajó de precio para ubicarse en $4.81 el galón, mientras que las gasolinas de 91 y 95 octanos aumentaron de costo.

Planes

Con excepción del plan para ahorrar combustible, los otros proyectos de MiBus se mantienen sin alteración.

"MiBus avanza con normalidad en sus procesos de adquisición de repuestos y nuevas unidades de transporte, las cuales contribuirán en la experiencia del usuario", comunicaron.

Se espera que en los próximos meses se incorpore una nueva flota de buses medianos.