Los adolescentes suman más de 1,000 denuncias en el Ministerio Público

Las denuncias contra menores de edad registran un aumento importante; estadísticas del Ministerio Público (MP) revelan que, hasta el mes de marzo, las fiscalías superiores han recibido 83 acusaciones más que en el mismo periodo del año 2025.

El sistema judicial en total ha acogido 1,044 denuncias frente a las 961 del año pasado; sin embargo, la distribución geográfica ha cambiado. La provincia de Panamá, que generalmente registra la mayor incidencia, muestra una disminución de 7 denuncias, contrario a lo que sucede en Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas del Toro, en donde los números han incrementado.

Los delitos más denunciados son: las afectaciones contra la libertad e integridad sexual (388), patrimonio económico (205), seguridad colectiva (160), la vida e integridad personal (156) y el orden jurídico familiar y el estado civil.

Recientemente, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional le dio aval al proyecto de ley No. 539 que busca, según su proponente, que los grupos criminales dejen de reclutar a menores de edad para cometer delitos.

La normativa establece que a los adolescentes entre 12 y 13 años se les aplicarán medidas de reeducación y reintegración social por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), mientras que, de 14 en adelante, se impondrán medidas cautelares, ambulatorias y la detención provisional.

La Policía Nacional considera que la iniciativa es "jurídicamente viable y técnicamente pertinente" porque refuerza la prevención del delito y la protección de la ciudadanía.