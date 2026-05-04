Brote de hantavirus en un crucero no es una amenaza para la población general, dice OMS

La sección europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este lunes que está actuando con sentido de urgencia para apoyar la respuesta al brote de hantavirus que ha ocurrido a bordo de un crucero en el Atlántico, y aseguró que no hay motivo de alarma ni riesgo para la población en general.



Este brote ha causado la muerte de tres personas y una persona infectada ha sido trasladada en estado grave a Sudáfrica, país que aceptó rápidamente colaborar y prestar atención a este paciente, de nacionalidad británica.



El organismo sanitario señaló que está trabajando con los países implicados para apoyar la atención médica, la evacuación, las investigaciones y la evaluación del riesgo para la salud pública que puede representar este brote.



"Estoy en estrecho contacto con nuestros equipos para garantizar una respuesta coordinada y basada en la evidencia científica", señaló el director de la Oficina Regional para Europa de la OMS, Henri Kluge.



La entidad precisó que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y suelen estar relacionadas con la exposición a roedores infectados.



Su transmisión entre personas es difícil, pero cuando esto ocurre puede tener graves consecuencias, como la situación que se ha presentado en el crucero.



"El riesgo para la población en general sigue siendo bajo. No hay motivo de alarma ni necesidad de imponer restricciones de viaje", declaró Kluge a través de un comunicado.



Agregó que esta situación sirve" como un recordatorio oportuno" sobre el hecho de que "las amenazas para la salud no respetan fronteras" y que la cooperación es la mejor forma de proteger a las personas.



El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.



El crucero afectado se llama MV Hondius, se utiliza para viajes de exploración en el Ártico y en la Antártida y partió el pasado 20 de marzo desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina.