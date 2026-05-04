200 casos de acoso laboral y sexual, documentados en Colombia por Ministerio de Trabajo

Seis medios de comunicación fueron inspeccionados por funcionarios del Ministerio de trabajo de Colombia en medio de un escándalo en el que se reveló una alarmante cifra de 142 casos de acoso laboral y 58 de acoso sexual.

El informe, difundido por el movimiento Yo Te Creo Colega, detalla los hallazgos tras las visitas realizadas entre marzo y abril a las redacciones de Caracol Televisión, RCN, RTVC, Canal Capital, Canal 13 y Red+ Noticias. Esta fiscalización surge en medio de una ola de denuncias que ha puesto en jaque la cultura interna del periodismo nacional.

El mayor número de casos se registró en Caracol Televisión, con 78 reportes (64 por acoso laboral y 14 por acoso sexual), en ese canal que a finales de marzo encabezó la controversia tras la salida "por mutuo acuerdo" de uno de sus presentadores y el despido de otro, luego de que se hicieran públicas denuncias de presunto acoso.

A Caracol le siguen RCN Televisión, con 52 casos (39 laborales y 13 sexuales), mientras que Red+ suma 24, RTVC 20, Canal Capital 16 y Canal 13 un total de 10.

El Ministerio advirtió un "patrón reiterado de violencia o acoso", y señaló que, aunque existen protocolos, "no funcionan" para prevenir o sancionar los casos.

Como parte del proceso, el Ministerio instaló códigos QR en las sedes de los medios para facilitar las denuncias, una medida que permitió identificar situaciones que, según el informe, permanecían ocultas o no tramitadas por canales internos.

Entre las fallas, el informe señala que hechos de violencia sexual se tratan como "conflictos de convivencia", hay casos que se cierran "por disculpas, acuerdos, recomendaciones, talleres o compromisos" que "no sustituyen la investigación de autoridades competentes", y "falta de trazabilidad" en las denuncias.

"Se evidencian casos en los que situaciones con connotación sexual, violencia de género o agresiones físicas pueden ser tramitadas como simples conflictos de convivencia, asuntos psicosociales o escenarios conciliables. Esto puede llevar a respuestas institucionales insuficientes o inadecuadas", asegura el informe de la cartera laboral.

También alerta de un subregistro: muchas situaciones no llegan a canales formales por "miedo a represalias" o desconfianza institucional, y en algunos casos las medidas terminan trasladando el problema a las víctimas.

Los hallazgos coinciden con los del informe del movimiento Yo Te Creo Colega divulgado el domingo por las periodistas Juanita Gómez, Paula Bolívar, Laura Palomino, Catalina Botero y Mónica Rodríguez, que recopiló más de 260 testimonios que evidencian patrones sistemáticos de abuso de poder, silencios institucionales y normalización del acoso en redacciones del país.

El Ministerio de Trabajo anunció que continuará con inspecciones en otros medios de comunicación del país en los próximos días para hacer seguimiento a las condiciones laborales y los mecanismos de atención a denuncias de acoso.