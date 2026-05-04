En menos de 10 minutos se instalan sesiones extraordinarias para el debate de las reformas fiscales

En un acto protocolar que duró menos de 10 minutos, la Asamblea Nacional instaló las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente José Raúl Mulino.

Durante este periodo de un mes, el Legislativo se centrará exclusivamente en discutir las reformas el Código Fiscal, un paso crucial en la estrategia de Panamá para salir de las listas de países no cooperadores de la Unión Europea.

El espacio de la correspondencia fue acaparada para que 15 diputados principales habilitaron a sus suplentes.

Controles estrictos y "sustancia económica"

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se pretende endurecer los controles a empresas multinacionales.

Con esta medida se busca evitar que el país sea utilizado para evadir o reducir impuestos, y a reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

La innovación central es el criterio de “sustancia económica”: las multinacionales deberán demostrar operaciones reales en territorio panameño; de lo contrario, enfrentarán un impuesto del 15% sobre su renta neta.

Próximos pasos

Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, anunció que el primer debate arrancará el lunes 11 de mayo a las 9:30 a.m.

La jornada iniciará con un periodo de consultas abiertas para garantizar que los diversos sectores sociales y económicos sean escuchados antes de la votación oficial.