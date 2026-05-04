Docente destapa abuso de alumna de 11 años en la comunidad de Jobo Centro, distrito de Donoso

Una niña de solo 11 años, presuntamente, fue abusada sexualmente por tres sujetos en la comunidad de Jobo Centro, que pertenece al corregimiento de Guásimo, distrito de Donoso, en la Costa Abajo de la provincia de Colón.

Todo se destapó cuando la docente de ese plantel observó una actitud extraña en su alumna desde hace unos días, por lo que habló con ella. La niña finalmente le confesó que tres hombres de esa comunidad campesina la accedieron sexualmente.

La menor indicó que se venía sintiendo mal desde hacía varios días, por lo que la docente llamó de inmediato a sus padres.

La menor fue llevada a una instalación de salud para que la atendieran y de allí interponer la denuncia ante el Ministerio Público.

Se presume que la pequeña esté embarazada; sin embargo, eso se sabrá tras los exámenes a los cuales será sometida la menor.

En estas localidades ya se han dado casos de violación a menores de edad, e inclusive casos en los que las madres ofrecen a sus hijas a estos violadores.

En esos casos, incluso las madres han perdido la completa custodia al ser comprobada la situación por las autoridades judiciales para proteger a las menores, muchas de las cuales son reincidentes.