Christiansen mira todas las áreas de sus rivales del Mundial 2026

Hay momento para todo, Thomas Christiansen, lo sabe. Panamá juega su segundo mundial y el míster apunta a aprovechar todas las oportunidades posibles, cuando debute el 17 de junio ante Ghana como técnico mundialista, pero a qué jugaremos en esa cita de la Copa del Mundo 2026.

Se dice que el comportamiento de un equipo dentro la cancha, es el reflejo de su técnico. Panamá juega en el Mundial 2026, contra dos rivales europeos (Inglaterra y Croacia) y un africano (Ghana), donde Christiansen, ha reiterado que llega a competir.

¿Pero, dónde competiremos más, en las transiciones, el juego rápido o en lo emocional?, fue la interrogante para el danés-español.

"Tenemos que competir en todos los ámbitos (áreas). Si el reflejo de un equipo viene por el entrenador, la verdad es que tiene muchos "inputs" a los jugadores de lo que yo les demando, pero al final son ellos los que están dentro del terreno del juego", dijo.

"Son ellos (jugadores) los que tienen que tomar las decisiones, en el partido o los partidos que vamos a tener. Pues hay momentos en el juego donde hay que controlar, hay momentos donde hay que defender y otros momentos donde hay que atacar", expresó el míster.

Con la tecnología, redes sociales, hay mucha documentación. ¿Qué le preocupa más a Thomas Christiansen, tener exceso de información o llegar corto de ritmo?

Me preocupa más el corto del ritmo que se puede tener, porque tenemos situaciones de varios jugadores que están lesionados o han salido de una lesión, pero todavía tenemos tiempo.

Me gustaría tener a los jugadores que compitiesen hasta el último día en sus ligas y luego nosotros darles el descanso que cada jugador necesite.

Hay algunos que necesitan más tiempo que otros, y hay algunos que no pueden permitirse tener descanso, porque justamente vienen de una lesión.

A pocos días. ¿Qué no puede faltar en la maleta de un entrenador para llegar al Mundial?

Por supuesto que el ordenador, tiene que estar, con toda la información.