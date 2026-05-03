José 'Chema' Caballero, de los Yanquis, llega a 13 bases robadas en las Grandes Ligas

Los Yanquis de Nueva York, se impusieron por 11-3, a los Orioles de Baltimore, donde el panameño José “Chema” Caballero siguió mostrando que pasa por buen momento.

Con la victoria obtenida este domingo, los "Bombarderos del Bronx”, barrieron la serie ante los Orioles por 3-0 en su propia casa, el Yankee Stadium.

En este partido, el panameño “Chema” Caballero salió de titular en el campocorto, se fue de 4-1, con una carrera anotada y una base robada.

Fue la base robada número 13 de “Chema” Caballero, que se mantiene como líder de las estafas en la Liga Americana, junto al dominicano José Ramírez de Cleveland.

En lo que va de la temporada, “Chema” Caballero tiene a la ofensiva, 4 jonrones, 5 dobles, 12 carreras impulsadas, se ha ponchado en 27 ocasiones y ha recibido 5 bases por bola, con un promedio de .259 y un OPS de .711.