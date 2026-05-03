Con la instalación de dos módulos para la cosecha de agua de lluvia, la comunidad educativa del Centro de Educación Básica General de Playa Chiquita, ubicado en el distrito de La Chorrera, espera solucionar el problema del desabastecimiento de agua potable.

Durante los dos últimos años, señaló Maribel Pínzón, madre de uno de los estudiantes de esta escuela, la preparación de alimentos para los estudiantes se ha complicado debido a la falta de agua.

Los tanques de almacenamiento de la escuela son abastecidos dos veces a la semana por carros cisterna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

No obstante, debido a una población escolar de más de 200 estudiantes de primaria y premedia, el agua se agota rápidamente.

Francisco de Arco, gerente general de Panamá Rain Water, empresa responsable de la instalación de los módulos de cosecha de agua, explicó que el sistema cuenta con un mecanismo de cloración y filtros robustos.

Además, dispone de un sistema de ósmosis inversa que purifica el agua de lluvia y la hace apta para el consumo humano.