Con la instalación de dos módulos para la cosecha de agua de lluvia, la comunidad educativa del Centro de Educación Básica General de Playa Chiquita, ubicado en el distrito de La Chorrera, espera solucionar el problema del desabastecimiento de agua potable.
Durante los dos últimos años, señaló Maribel Pínzón, madre de uno de los estudiantes de esta escuela, la preparación de alimentos para los estudiantes se ha complicado debido a la falta de agua.
Los tanques de almacenamiento de la escuela son abastecidos dos veces a la semana por carros cisterna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).
No obstante, debido a una población escolar de más de 200 estudiantes de primaria y premedia, el agua se agota rápidamente.
Francisco de Arco, gerente general de Panamá Rain Water, empresa responsable de la instalación de los módulos de cosecha de agua, explicó que el sistema cuenta con un mecanismo de cloración y filtros robustos.
Además, dispone de un sistema de ósmosis inversa que purifica el agua de lluvia y la hace apta para el consumo humano.
Los módulos instalados en la escuela de Playa Chiquita cuentan con tres tanques de almacenamiento, cada uno de 15 mil litros. Se estima que al año podrán recolectar casi un millón de litros de agua, indicó Arco.
El costo de este proyecto asciende a poco menos de 20 mil dólares, y fue costeado por el Despacho de la Primera Dama.
Otro módulo similar será instalado este año en el Centro Escolar Básico General Arosemena, también en el distrito de La Chorrera.
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