Panamá
Legalizan incautación de datos a periodistas y medios digitales por presunta calumnia e injuria
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La juez de garantía avaló el procedimiento del Ministerio Público, al considerar que la Fiscalía cumplió con todos los términos y formalidades que exige la ley.
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La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Karolina Santamaría, legalizó la incautación de datos en contra de periodistas, medios digitales y redes sociales, por la presunta comisión de delitos contra el honor, específicamente calumnia e injuria en perjuicio de dos empresarios panameños.
De acuerdo con el Órgano Judicial, tras escuchar a las partes, Santamaría determinó que se cumplen las exigencias de los artículos 314 y 317 del Código Procesal Penal.
Detalló que la solicitud presentada por la fiscal Iselda Mena se hizo "dentro del término correspondiente" y destacó, que se cumplió con las formalidades de ley, por lo que se legalizó la incautación de datos consistente en cuatro páginas, un anexo de diez páginas y un disco compacto con información proveniente de redes sociales.
En ese sentido, explicó que este proceso esta relacionado con una investigación que inició en mayo de 2025, cuando dos empresarios panameños interpusieron acciones legales por calumnia e injuria contra periodistas y medios de comunicación, tras publicaciones relacionadas con sus negocios y sanciones internacionales.
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