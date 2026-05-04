Toque de queda deja 125 aprehendidos en San Miguelito, incluidos 10 menores

Un total de 125 personas fueron aprehendidas del 1 al 3 de mayo por incumplir el toque de queda establecido mediante Decreto Alcaldicio 6 en los corregimientos Belisario Frías y Arnulfo Arias, en el distrito de San Miguelito.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, del total de aprehendidos, 115 son adultos y 10 menores de edad. Entre los adultos se encuentra un hombre de 33 años, a quien se le decomisó un arma de fuego, luego de ser sorprendido en un “parking” clandestino detectado por las unidades policiales mediante el uso de drone en el sector H, corregimiento Belisario Frías.

Las personas que no justificaron su presencia en las calles y veredas, en el horario establecido, fueron conducidas a órdenes de las autoridades correspondientes.

En tanto, los menores de edad quedaron en custodia del Servicio de Policía de Niñez y Adolescencia para los trámites en estos casos, velando por su seguridad y bienestar.

El toque de queda rige los viernes, sábados y domingos, desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Por su parte, el representante de Rufina Alfaro, Iván Cheribín, informó que recientemente sostuvieron con líderes deportivos para establecer una reglamentación sobre el uso de las zonas deportivas y de espacio público, con el fin de disminuir los niveles de delincuencia.

Cheribín agregó en Telemetro Reporta que están impulsando el control de la delincuencia a través de iniciativas Vecinos, Negocios y Escuelas Vigilantes.

Señaló que estas acciones no escapan al resto del distrito, y producto del resultado que se dé en los corregimientos, estima que las medidas podrían extenderse a otras áreas del distrito.