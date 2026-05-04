¡Beyoncé regresa! Todo lo que debes saber de la Met Gala 2026

La Met Gala 2026 se celebra esta noche, 4 de mayo, en la escalinata del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, convirtiéndose una vez más en el evento de moda más esperado y fotografiado del año.

Conocida como los “Óscar de la moda”, la velada anual reúne a celebridades, diseñadores y figuras influyentes en una alfombra roja que no solo celebra el glamour, sino que sirve como principal recaudador de fondos para el Costume Institute del museo.

Este año, la expectación es aún mayor porque marca la inauguración de las nuevas galerías permanentes del instituto, un espacio de casi 12,000 pies cuadrados que transforma la experiencia de los visitantes al museo.

La gala, que tradicionalmente se realiza el primer lunes de mayo, no es solo una fiesta de celebridades: es una poderosa herramienta de filantropía. Cada edición recauda decenas de millones de dólares que se destinan a la conservación, investigación y exhibición de la moda como arte.

En ediciones pasadas, ha superado los $20 millones en una sola noche, permitiendo al Costume Institute mantener su rol como referente mundial en el estudio de la vestimenta histórica y contemporánea. El tema de la exposición de primavera 2026 del Costume Institute es “Costume Art”, que explora las representaciones del cuerpo vestido a lo largo de 5,000 años de historia del arte.

La muestra, que abre al público el 10 de mayo, reúne prendas y objetos de todas las colecciones del Met, desde antigüedades hasta piezas contemporáneas, y se organiza en torno a “tipos de cuerpo” temáticos como el cuerpo desnudo, clásico, embarazado o envejecido. Esta será la primera exhibición en las flamantes Condé M. Nast Galleries, ubicadas junto al Gran Salón del museo.

El código de vestimenta oficial para la noche es “Fashion Is Art”, una invitación directa a los invitados a interpretar la moda como una forma de arte encarnada. Los diseñadores y asistentes deberán considerar el cuerpo como lienzo, explorando siluetas dramáticas, texturas que imiten obras maestras, referencias literales al arte o conceptos como “segunda piel” y anatomía reinterpretada. Se espera una alfombra roja llena de creatividad conceptual, donde la moda trascienda la mera tendencia para convertirse en declaración artística.

Entre los coanfitriones destacan figuras de primer nivel: Beyoncé, quien regresa a la gala tras una década de ausencia desde 2016; Nicole Kidman, en su tercera vez como coanfitriona; Venus Williams, que aporta su visión desde el mundo del deporte y la moda; y Anna Wintour, editora en jefe de Vogue y figura central de la gala desde 1995. Jeff y Lauren Bezos actúan como patrocinadores principales y presidentes honorarios, lo que añade un toque de poder tecnológico y filantropía moderna a la velada.

En la alfombra roja, que suele abrir alrededor de las 5:30 p.m. ET, se anticipan looks audaces y reflexivos. Los expertos predicen interpretaciones literales de obras de arte clásicas convertidas en atuendos, siluetas que desafíen la gravedad o prendas que simulen pinturas vivas. Celebridades como Sabrina Carpenter, Doja Cat y otros miembros del comité de anfitriones probablemente ofrecerán propuestas que equilibren el riesgo creativo con el impacto visual, mientras que la transmisión en vivo de Vogue permitirá seguir cada detalle en tiempo real.

Además del desfile de moda, la noche incluye una cena privada y una fiesta posterior en el museo, donde los invitados podrán disfrutar de la exposición preliminar. La velada no solo es un escaparate de tendencias, sino un espacio para conversaciones sobre la intersección entre moda, arte y cultura contemporánea. Este año, la inclusión de artistas y deportistas en roles clave resalta la ampliación del concepto de “arte encarnado”.

