En Panamá no existe tal cosa como ola de calor, asegura directora del Imhpa

En temas climáticos hay mucho de percepción, pero no de ciencia ni de datos, opinó Luz Graciela de Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

La directora del Imhpa señaló en Kw Continente que esa institución tiene más de 300 estaciones meteorológicas e hidrológicas a lo largo del país y estas estaciones en su mayoría, ofrecen datos históricos de más de 30 años de registro.

"Esa información estadística nos permite ver las tendencias si estamos con condiciones para arriba o por debajo de lo normal", añadió de Calzadilla, ingeniera con especialidad en hidráulica e hidrología.

El pronóstico de temperatura y humedad relativa, en conjunto producen la sensación térmica, e indicó que una cosa es lo que miden los termómetros y otra es lo que sienten los seres humanos.

Dijo que Panamá por estar en el trópico siempre tendrá una humedad relativa alta.

Recordó que para el trimestre de mayo, junio y julio se va a registrar un aumento en la temperatura del aire entre 1 a 3 grados Celsius para Panamá y Darién.

"El pronóstico es que pudiéramos tener entre 34 y 36 grados Celsius, sin embargo, la sensación térmica puede llegar hasta los 41 grados C", precisó.

Aseguró que por la posición geográfica de Panamá no sufre de olas de calor, ya que estas condiciones son propias de países más al norte como Estados Unidos y Europa.

"Por sus condiciones puntuales las temperaturas suben más de lo que ellos tienen como valores históricos, porque ellos sí tienen verano, primavera, otoño e inviernos", subrayó.

En esa zona geográfica sí experimentan muy altas temperaturas "con algún evento puntual o muy bajas temperaturas, nosotros no, ya que nuestras temperaturas durante el año son muy parecidas".

Sobre la presencia del evento de El Niño, explicó que esto quiere decir que habrá menos precipitaciones o lluvias en el pacífico y para el caribe se va a registrar algún aumento, pero en zonas específicas.

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Recordó que hay dos variables fundamentales, una de ellas es el aumento de las temperaturas en el pacífico ecuatorial, que va entre Australia y América del Sur que, según mencionó, se ha calentado paulatinamente por lo que ya tenemos un valor 0.5 grados Celsius arriba del promedio de las aguas normales".

Adelantó que dentro de tres semanas se estará en alerta por el Fenómeno de El Niño, es decir sé van a notar los efectos de este fenómeno".

"Estamos en transición de temporada lluviosa por eso tenemos aguacero y nos quedamos una semana sin lluvia... esa transición hace que la ciudadanía se complique", opinó.

En cuanto a las inundaciones que se registran en la ciudad destacó que "temeos un pésimo drenaje en las calles, todo es cemento y tenemos alcantarillas colapsadas porque se quedó igual que todo en los años 60.