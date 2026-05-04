Minsa entrega insumos para fortalecer programa de acueductos rurales en Los Santos

El Departamento de Agua Potable y Obras Sanitarias del Ministerio de Salud (Minsa) entregó tuberías y clorinadores a los acueductos de La Peña y El Hato, en el distrito de Guararé, así como a la localidad de Bebedero, en Tonosí, provincia de Los Santos.

Esta acción beneficia directamente a las familias que dependen de estos sistemas de gestión comunitaria y forma parte de la estrategia nacional para garantizar el acceso a agua segura.

Según informó la entidad, se busca fortalecer sistemas que operan de forma independiente a las fuentes fluviales que actualmente presentan afectaciones.

La entidad precisó que, más allá de la dotación de materiales, se mantiene un seguimiento técnico para asegurar la durabilidad de la infraestructura.

"Este enfoque prioriza la capacitación y el contacto permanente con los usuarios, promoviendo el empoderamiento y la corresponsabilidad en el manejo del recurso hídrico", subrayó el Minsa en su web.

De acuerdo con el Minsa, este modelo de intervención no solo mejora la calidad del agua, sino que genera un impacto social positivo al involucrar activamente a los ciudadanos en la administración de sus servicios, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la provincia santeña.

Esta entrega técnica cobra especial relevancia ante crisi del agua que se vive en esa región. Cabe recordar que los distritos de Guararé y Las Tablas, en Los Santos, así como Chitré, en la provincia de Herrera, se han visto afectados por la contaminación de los ríos La Villa y Estibana.