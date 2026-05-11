Palo

A los neonatos les ha llovido palo de todos lados por criticar viejas prácticas, a las que antes llamaban maleantería pero ahora que ellos las ejecutan las denominan estrategia. ¡A otro con ese cuento!

Fiesta

Dice el Amigo Fiel que si de aquí al 1 de julio los neonatos cuentan con al menos 12 integrantes tienen que hacer una fiesta porque para nadie es un secreto el fraccionamiento que hay en sus filas.

Delincuencia

El sector turismo acentuó el llamado a reforzar la seguridad en aras de no seguir lesionando la imagen de Panamá a nivel internacional. Los hoteleros piden que haya más rondas policiales. ¡Ojo!

Ciberseguridad

Dicen desde los lados de la AIG que no hubo ciberataques en Panamá sino incidencias cibernéticas. Cinco fueron las entidades más afectadas, pero no se preocupe que los datos están a salvo. ¡Mmm!

¿Privilegios?

Me cuentan que por los lados del canal la gente está molesta porque hay trabajadores a los que revisan al entrar y salir hasta de vicio, mientras que otros, como los administrativos, pasan como perro por su casa.

Críticas

A la chinita de la Cueva de la 5 de mayo le cayeron en pandilla tras criticar la inauguración de un super en el "west", ignorando todos los empleos que genera en plena crisis laboral. ¡Desconexión total!