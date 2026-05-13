Encontronazo

Me dicen que en la Cueva la gente gozó parejo con el encontronazo entre la Toyota Prado y el Barrendero durante el desarrollo de la comisión de Presupuesto. ¡Hay que echar agua bendita por allá!

Ínfulas

Y hablando de la Toyota Prado, un vidajena me dice que sus ínfulas son tan grandes que se le olvidó que el que dirige el debate es el presidente de la comisión y no ella. ¡Eduardito tuvo que salir a recordárselo!

Fake

Me comentan que los chiricanos saltaban en una pata con el rumor de que la tía Etelvina había renunciado, pero poco les demoró la alegría cuando desde la Unachi aclararon que era puro cuento.

Daño

Pensando en alto y sin temor, el profe Bernal no tiene dudas de que tarde o temprano la tía Etelvina tendrá que renunciar para no seguir haciéndole tanto daño a la Unachi y al país. ¡Ay madre!

Sinvergüenzura

Un intrigoso se pregunta cuáles son las sinvergüenzuras que hizo el vice en licencia por los lados de Paraguay. Al parecer es del clan de los que se vende como impoluto, pero tiene el rabo de paja. ¡Mira tú!

Tentáculos

Siguiendo con la novela de Sergito, dicen que el agente de mentirita tenía nexos con importantes figuras del GobierNito, entre ellos el TE y la Cueva, y ahora anda tratando de pescar en río revuelto en el actual.